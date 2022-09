Malbork. Bezpłatna komunikacja obowiązuje od lipca, a radni już się martwią, czy miasto będzie na to stać. Nawołują do zmian i oszczędności

Radni, którzy krytycznie wypowiadają się o finansowaniu przez miasto komunikacji mówią, że nie krytykują samego pomysłu likwidacji biletów, ale sposób, w jaki został wprowadzony. Bo oczekiwali zmian, i sposobu funkcjonowania samej spółki MZK, ale i nowej propozycji siatki połączeń. Jak mówią, to mogłaby być prawdziwa rewolucja w malborskim zbiorkomie, ale przegapiono świetną okazję.

Moment na zmiany już minął. Był 1 lipca, gdy ludzie byli przygotowani na to, że będą jakieś zmiany. Wtedy można było inaczej choćby linie poprowadzić. Dzisiaj wszyscy przyzwyczaili, że zostało to zrobione jeden do jednego i każda zmiana może wywoływać niezadowolenie – uważa radny Dariusz Rowiński.