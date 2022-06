Malbork. Bezpłatna komunikacja startuje w mieście od 1 lipca. Kasowniki staną się zbędne. A co jeśli komuś zostaną niewykorzystane bilety?

A co jeśli ktoś oszczędzał bilety i ma ich zapas w portfelu, bo nie spodziewał się decyzji władz miasta o zmianie sposobu finansowania komunikacji? Nie musi ich wyjeździć przez najbliższe dni, robiąc sobie na siłę wycieczki po mieście.

Niewykorzystane bilety będzie można zwracać do 14 lipca do punktów, w których zostały kupione. Jeśli w kiosku, to do kiosku, jeśli u kierowcy, to do niego – informuje Małgorzata Zemlik.