Malbork. Bezpłatne badania w kierunku osteoporozy. Będzie też można skorzystać z porady dietetyka

Polska Fundacja Diagnostyki Osteoporozy realizuje projekt „Nie daj się złamać – bezpłatne badania i edukacja w kierunku osteoporozy dla mieszkańców województwa pomorskiego”. Akcja, które obejmuje 16 miejscowości, jest współfinansowana ze środków samorządu wojewódzkiego. Jedną z lokalizacji jest Malbork, gdzie będzie można się przebadać, a także dodatkowo skorzystać z porady dietetyka, już 13 września (Starostwo Powiatowe, pl. Słowiański 17).

Prywatnie za takie badanie trzeba by zapłacić od 120 do 200 zł, warto więc skorzystać. Jeszcze można się zgłosić. Wymagana jest rejestracja telefoniczna pod numerem 883 066 355. Jeżeli komuś nie pasuje, dzień później (14 września) będzie można pojechać na badanie do pobliskiego Sztumu (Starostwo Powiatowe, ul. Mickiewicza 31).

Dlaczego powinniśmy się badać pod kątem osteoporozy? Choroba nazywana „cichym złodziejem kości” polega na stopniowym zanikaniu tkanki kostnej, aż struktura kości staje się podobna do gąbki.