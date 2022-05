Malbork. Budowa domu dla ofiar przemocy rozpoczęła się w poniedziałek. Cały czas można wspierać tę ważną społeczną inicjatywę Teen Challange

Przedstawicielom malborskiego oddziału Stowarzyszenia Teen Challenge uśmiech nie schodził z twarzy podczas symbolicznego rozpoczęcia budowy domu dla kobiet, które odbyło się w poniedziałek (23 maja). Trudno się dziwić, do tego momentu przygotowywali się przez kilka lat.

Bardzo mi miło, że przyjęliście zaproszenie. Prezes Stowarzyszenia Teen Challenge to kobieta pełna energii i pasji w tym, co robi. Wspieramy ją wszyscy i muszę powiedzieć, że daje nam „kopa”, by być aktywnymi i dzięki tej osobie zrodził się pomysł, by przystąpić do budowy domu kobiet. Pracując przez 8 lat w samorządzie powiatowym był to dla mnie temat bliski, bo spotykaliśmy się z tym na co dzień. To jest temat, pod którym podpisałem się dwiema rękami i podpisuje się dalej – mówił Andrzej Małyj, były radny powiatowy, wspierający inicjatywę.