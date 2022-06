Malbork. Budżet obywatelski 2023 cieszy się sporym zainteresowaniem. Mieszkańcy zgłosili 29 projektów Radosław Konczyński

materiały Urzędu Miasta Malborka

29 projektów o łącznej wartości ok. 2,9 mln zł złożyli mieszkańcy Malborka do budżetu obywatelskiego na 2023 rok. Tymczasem łączna pula na BO 2023 już teraz planowana w budżecie miasta to 600 tys. zł. Obecnie trwa weryfikacja formalna wniosków.