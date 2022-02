Malbork. Budżet obywatelski 2023. Już wiadomo, od kiedy będą przyjmowane pomysły mieszkańców. Będzie na nie więcej pieniędzy niż do tej pory

Burmistrz Malborka podpisał zarządzenie, na mocy którego przeprowadzona zostanie procedura budżetu obywatelskiego na 2023 r. Wnioski będzie można składać w maju. Jest też dobra wiadomość, bo zwiększona została kwota, która będzie do podziału między zadania, które zaproponują mieszkańcy.

Zarządzenie burmistrza z 21 lutego 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego na 2023 r. przewiduje, że kampania informacyjna, zachęcająca mieszkańców do aktywnego uczestnictwa, rozpocznie się 1 marca. Ale dużo ważniejsza wydaje się inna data, ta dotycząca składania projektów. Będzie to można zrobić od 1 do 31 maja. Oczywiście, obowiązywać będzie specjalny formularz. Ale nie jest to szczególnie zagmatwany dokument. Różnica, myślę, że pozytywna, jest taka, że zwiększamy kwotę przeznaczoną na budżet obywatelski o 100 tys. zł, do 600 tys. zł. Maksymalna wartość projektu dużego też rośnie z 200 do 240 tys. zł, a małego z 25 do 30 tys. zł. Oczywiście, to będzie musiało być zatwierdzone przez Radę Miasta w przyszłorocznym budżecie – mówi Marek Charzewski, burmistrz Malborka, autor zarządzenia.

Wcześniej jednak zgłaszane pomysły będą musiały przejść przez gęste sito weryfikujące możliwości realizacji. To wstępna ocena, bo sprawdzić trzeba choćby to, czy projekt ma być zrealizowany na miejskim terenie. Dotyczy to zwłaszcza zadań inwestycyjnych. Miasto nie może angażować publicznych pieniędzy w cudzą własność. W harmonogramie przewidziano na to miesiąc, od 1 do 30 czerwca.

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego tworzą:

urzędnicy : Ewa Dąbrowska, przewodnicząca, Grzegorz Koniszewski, zastępca przewodniczącej, Sylwia Starosta-Romańczuk, Lucyna Laskowska, Robert Klejnowski, Katarzyna Fabiańska, Agnieszka Rudzka, Małgorzata Krysik, Magdalena Żołędziewska, Edmund Orłowski, Piotr Milewski

: Ewa Dąbrowska, przewodnicząca, Grzegorz Koniszewski, zastępca przewodniczącej, Sylwia Starosta-Romańczuk, Lucyna Laskowska, Robert Klejnowski, Katarzyna Fabiańska, Agnieszka Rudzka, Małgorzata Krysik, Magdalena Żołędziewska, Edmund Orłowski, Piotr Milewski radni : Kazimierz Pietkiewicz, Adam Hoderny, Maciej Cymański,

: Kazimierz Pietkiewicz, Adam Hoderny, Maciej Cymański, przedstawiciele Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji: Katarzyna Zając-Baca, Ryszard Ignaczak. Mieszkańcy będą wybierali zadania do realizacji od 1 do 30 września. Na początku miesiąca, do 12 września, burmistrz będzie spotykał się z mieszkańcami, by prezentować projekty, na które będzie można głosować.

Wyniki tego sondażu wraz z rekomendacją przedsięwzięć do wykonania w 2023 r. mają trafić na biurko burmistrza do 7 października.

