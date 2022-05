Malbork. Budżet Obywatelski 2023 na razie z małym zainteresowaniem. Urzędnicy przypominają, że można składać wnioski

Jeżeli ktoś ma pomysł, nie ma co czekać do ostatniej chwili. Warto pobrać dokumenty ze stron internetowych miasta i złożyć wniosek. Można to zrobić drogą elektroniczną, więc odpada chodzenie. Ale kto lubi tradycyjne środki komunikacji, może wybrać się do Urzędu Miasta i zostawić wniosek w Biurze Obsługi Interesanta na parterze lub wysłać kopertę pocztą tradycyjną z dopiskiem „Budżet Obywatelski” pod adres: Urząd Miasta Malborka, pl. Słowiański 5, 82-200 Malbork.