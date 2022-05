Malbork. Budżet obywatelski dla młodzieży. Od 16 maja będzie można składać wnioski na kolejną edycję rk

Od poniedziałku (16 maja) przyjmowane będą wnioski projektowe do Malborskiego Budżetu Obywatelskiego Junior. To okazja dla młodzieży, by pozyskać granty m.in. na wydarzenia, które integrowałyby uczniów miejscowych szkół.