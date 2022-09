Malbork. Budżet Obywatelski na 2023 rok. Na te projekty już mogą głosować mieszkańcy

Do głosowania w budżecie obywatelskim 2023 zostały zakwalifikowane wszystkie wnioski złożone w maju w Urzędzie Miasta Malborka. Ich oceną zajął się zespół ds. BO złożony z urzędników oraz miejskich radnych. Malborczycy mogą głosować na 17 dużych (każdy powyżej 30 tys. zł) oraz 7 małych projektów (do 30 tys. zł).

Do tej pory na budżet obywatelski władze miasta rezerwowały w budżecie samorządu 500 tys. zł. Potem często ta kwota, za zgodą Rady Miasta, była zwiększana, bo to, co na papierze, nie wytrzymywało zderzenia z rzeczywistością. W edycji 2023 pula zostanie zwiększona do 600 tys. zł według podziału: 80 procent na duże, 20 proc. na małe projekty. Łączna wartość zgłoszonych dużych zadań wynosi 2 515 957 zł, przy planowanych 480 tys. złotych do wydania. Łączna wartość małych zadań to 235 029 zł, a przewidziano na nie 120 tys. zł.