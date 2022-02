Malbork. Bulwar nad Nogatem jeszcze niegotowy, a już odwiedzają go wandale. Jedna z nowych lamp została zniszczona

Tym razem naprawa obciąży firmę realizującą to zadanie, czyli Strabag, bo zostało to już uzgodnione. Ale nie o to chodzi, by licytować się kosztami wymiany czy naprawy, ale… by nie niszczyć. To obecnie najdroższa inwestycja realizowana w Malborku, kosztująca prawie 11,4 mln zł. Ten projekt, na który miasto pozyskało dotację z unijnego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja, obejmuje odcinek między wiaduktem kolejowym a miejskim kąpieliskiem (do jego końca). Ale pozostałe odcinki, do plaży wojskowej i w stronę parku, przy wiadukcie kolejowym, również zostaną zrobione, tyle że bez zewnętrznego wsparcia. Wszystko ma być gotowe w czerwcu tego roku.