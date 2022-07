Malbork. Bulwar nad Nogatem przedłużony już do dawnej plaży wojskowej. Prace budowlane na ukończeniu

Oba odcinki w ramach dodatkowego zlecenia realizuje firma Strabag, wykonawca głównej inwestycji. Fragment pod wiaduktem kolejowym do mostku na Kanale Juranda był gotowy już wcześniej, a teraz kończy się budowa nowej drogi (podbudowa, bruk, oświetlenie) na drugim odcinku. Z treści ogłoszenia na platformie zakupowej miasta wynika, że prace mają się zakończyć do 15 lipca, kosztują prawie 1,1 mln zł. To cena za oba fragmenty, droższy oczywiście jest odcinek pomiędzy kąpieliskiem a byłą plażą wojskową (ok. 800 tys. zł).