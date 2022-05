Malbork. Bulwar nad Nogatem wkrótce będzie bardziej zielony. Da się tam latem wznieść legalnie toast z przyjaciółmi?

Dla wykonawców bulwaru im. Macieja Kilarskiego w Malborku to już ostatnia prosta. Teraz przyszła pora na meble, dekoracje i zieleń. Czy w wakacje będzie można przysiąść z przyjaciółmi na drewnianej ławce i wznieść toast bez Straży Miejskiej na karku?

Już widać, że inwestycja nad Nogatem w Malborku zbliża się do finału. To taki etap, jak z remontem w domu, gdy najgorsze prace ma się za sobą i przychodzi czas na wykończenie i dekoracje. Jak słyszymy w magistracie, ważnym elementem na bulwarze im. Macieja Kilarskiego ma być zieleń. Niektórzy podchodzą sceptycznie do tych deklaracji urzędników, bo żal im jest wyciętych drzew i krzewów, które rosły na promenadzie. Ale trzeba wiedzieć wiele z nich „poległo”, bo takie były zalecenia konserwatorskie: przesłaniały chronioną panoramę zamku.

Teraz, przy projektowaniu terenów zielonych, też trzeba było wziąć pod uwagę wytyczne służb ochrony zabytków, a te są jednoznaczne: roślinność ma być raczej niska, by stanowić raczej ramę dla historycznych budowli, a nie być na pierwszym planie.

Na nowe nasadzenia na bulwarze, głównie na odcinku między zamkiem a kąpieliskiem, do wydania będzie 200 tys. zł. Czy to dużo? W 2021 r. w całym mieście przybyło roślin za niecałe 270 tys. zł. Zapowiada się więc, że skarpy nad Nogatem utoną w zieleni. Oczywiście, trzeba będzie dać sadzonkom trochę czasu, by zaaklimatyzowały się w nowym miejscu, ale na pewno nie będzie ich mało.

Będą to przede wszystkim niskie krzewy. Posadzonych też zostanie ponad 30 drzew, większość bliżej kąpieliska, u podnóża Szkoły Łacińskiej też kilka. I dwa w donicach na tzw. placu centralnym, pomiędzy lampami – informuje Roman Milanowski, naczelnik Wydziału Inżynierii Miasta w Urzędzie Miasta Malborka. Gdyby okazało się, że to jednak za mało, inżynier miasta podpowiada rozwiązanie.

- Nic nie stoi na przeszkodzie, by choćby w ramach Malborskiego Programu Partnerstwa Lokalnego dosadzać zieleń na bulwarze – proponuje Roman Milanowski.

Na razie, nim pojawią się tam pracownicy odpowiedzialni za zieleń, „posadzono” wiele tabliczek, które mają poskromić niszczycielską siłę przychodzących na bulwar.

Trzeba pamiętać, że to nadal plac budowy, wiele działań wydaje się dla odbiorców niewidzialnych, ale choćby przygotowanie gruntu pod nowe rośliny wymaga dużo pracy. Stąd zakazy deptania czy jazdy rowerami po skarpie. Każda odciśnięta stopa czy ślad po rowerowej oponie sprawia, że całą robotę trzeba wykonywać od nowa.

A przecież wszystkim zależy, by docelowo było to piękne miejsce, tym bardziej, że okala malborską wizytówkę, czyli pokrzyżacki zamek.

Mury będą podświetlone nowymi lampami, które zostały wykonane w ramach miejskiej inwestycji. Zostały też sprawdzone i zatwierdzone przez Muzeum Zamkowe. Są „wandaloodporne” – mówi Józef Barnaś, wiceburmistrz Malborka. Ta odporność na zniszczenia to w przypadku wielu miejskich przedsięwzięć kluczowe kryterium. I monitoring, który również jest nad Nogatem zaplanowany. Na razie swoje kamery zainstalował tam Strabag, wyłoniony w przetargu wykonawca inwestycji, który „przerabiał” już parę przypadków zniszczeń. Uszkodzenia dotyczyły m.in. lamp: jednej wysokiej, drugiej niskiej, stojącej w pobliżu zamku, ale i podestu.

Teraz też wydaje się, że pierwsze drewniane ławki, które już dotarły, ktoś próbował odpakować. W koszach, które na razie stoją bez ładu i składu, też ktoś zostawił już swoje śmieci. Ale latem będzie pięknie. Wyszukane drewniane siedziska staną już w docelowej lokalizacji, a poniżej Szkoły Łacińskiej będzie można pogrzebać gołą stopą w świeżym piasku, który znajdzie się przy iluminowanych podestach. Wydaje się, że bulwar nad Nogatem może stać się naprawdę atrakcyjnym miejscem spotkań, jak stało się to w Warszawie nad Wisłą, gdzie po modernizacji warszawiacy uwielbiają spędzać czas w letnich miesiącach.

Można więc przypuszczać, że malborczycy będą chcieli wziąć przykład ze stolicy i wyciągnąć z toreb i plecaków piwko, by uczcić toastem spotkanie z przyjaciółmi w pięknym plenerze. W Warszawie obowiązują lokalne przepisy dopuszczające spożywanie alkoholu nad rzeką. Czy Malbork zgodzi się na podobne rozluźnienie?

Na chwilę obecną nie ma takiej zgody. W przestrzeni publicznej obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, oczywiście nie dotyczy to ogródków gastronomicznych – słyszymy od Józefa Barnasia.

Tyle tylko, że jedyne punkty handlowe nad Nogatem ulokowane będą w okolicy drewnianego mostu.

- Na razie nie można prowadzić działalności komercyjnej na bulwarze. Studium wykonalności projektu, który powstaje dzięki unijnemu dofinansowaniu nie przewidywało dochodu. Udało nam się wygospodarować jedynie "trójkącik" przy moście – wyjaśnia Roman Milanowski.

Odcinek bulwaru od wiaduktu kolejowego do końca miejskiej plaży ma być gotowy na przełomie czerwca i lipca. To jest zadanie o wartości 11 189 449,05 zł realizowane w ramach projektu „Rozwój potencjału turystyki rekreacyjnej i turystyki wodnej w miastach Swietłyj i Malborku ( FAZA 2)”. Dwa inne przedsięwzięcia to plac zabaw przy ul. Parkowej i kompleksowa dokumentacja techniczną na remont Ratusza.

W trakcie realizacji modernizacji na bulwarze podpisano aneks do umowy z firmą Strabag na łączną kwotę 638 782,53 zł. Obejmował on prace związane z przygotowaniem miejsc handlowych przy kładce, wymianę nawierzchni z płyt chodnikowych na kostkę kamienną na przystani pasażerskiej oraz zmianę typu oświetlenia bulwaru.

To nie koniec wydatków. Promenada zyska nową nawierzchnię także między wiaduktem a mostkiem nad Kanałem Juranda oraz od kąpieliska miejskiego aż do zjazdu z ul. Bażyńskiego. Te dodatkowe prace w całości finansowane są z miejskiej kasy. Razem z siecią niezbędną do rozbudowy monitoringu kosztować to będzie ponad 1,1 mln zł.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!

Jest porozumienie z kontrolerami lotów