Malbork. Bulwar nad Nogatem wspólny dla pieszych i rowerzystów. Ale uwaga! Na rowerach, rolkach i deskach nie można wjeżdżać na podesty Anna Szade

Już tylko kilka tygodni, gdy bulwar nad Nogatem im. Macieja Kilarskiego w Malborku będzie gotowy. Przynajmniej do końca czerwca to plac budowy. Ale niektórzy nie mogą się już doczekać, by skorzystać z nowej infrastruktury. Skutek? Kolejne ostrzeżenia i zakazy, ale i uwagi do sposobu wykorzystania terenu. No bo gdzie tam mają się podziać rowerzyści?