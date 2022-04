Malbork. Bulwar nosi imię Macieja Kilarskiego od lat. Czy przy okazji modernizacji magistrat bardziej wyeksponuje postać patrona?

Trochę szkoda, że „na mieście” bardzo szybko zapominamy o współczesnych bohaterach. My również odmieniamy przez wszystkie przypadki słowo „bulwar”, którego modernizacja dobiega końca, a zbyt rzadko używamy nazwy, którą promenada nosi. Tymczasem terenowi nad rzeką Nogat na odcinku od starego mostu drogowego do kładki na Kanale Juranda Rada Miasta nadała nazwę: „Bulwar nad Nogatem im. Macieja Kilarskiego”.

Tabliczka z imieniem i nazwiskiem tego wyjątkowego patrona stoi tam od ładnych paru lat, bo uchwała została podjęta 23 października 2014 r.

W ten sposób uhonorowano wybitnego historyka sztuki, konserwatora zabytków, muzealnika, architekta oraz artysty plastyka, który zawodowo był związany głównie z malborskim zamkiem. Dla malborskich muzealników to postać-legenda. Należał do pierwszego zespołu pracowników Muzeum Zamkowego, w którym z niezwykłą pasją pracował od końca lat 50. przez ponad 40 lat.

W tym roku, dokładnie 24 lutego, przypadła setna rocznica urodzin Macieja Kilarskiego. Wydaje się więc, że oddanie do użytku wyremontowanego bulwaru to dobra okazja, by nie tylko upamiętnić tę niezwykłą postać otaczaną czcią konserwatorów zabytków, ale przy okazji propagować jego działalność.