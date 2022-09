Malbork. Burmistrz Marek Charzewski w ub. dostał podwyżkę, ale cały czas przekazuje ją potrzebującym i na nagrody. To już ponad 33 tys. zł

Burmistrz Marek Charzewski najpierw co sesję Rady Miasta Malborka, a później raz na kwartał, składa sprawozdanie, co stało się z podwyżką, którą otrzymał w ubiegłym roku, jak podkreślał, wbrew jego woli.

W czwartek (8 września) przekazał, że od momentu, gdy wzrosła mu pensja, przekazał potrzebującym 33 262 zł.

Od prawie roku tyle się nazbierało, bo co miesiąc jest ta pensja wyższa. Wcześniej, po drugiej obniżce, wynosiła brutto ok. 9100 zł, a teraz jest to ponad 16 000 zł. Więc to jest co miesiąc ta różnica daje znaczącą kwotę, bo ok. 4000 zł – powiedział nam Marek Charzewski, burmistrz Malborka.