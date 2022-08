Malbork. Charlie Chaplin i Orkiestra Ludwika Sarskiego w ramach budżetu obywatelskiego

Kino plenerowe to jeden z małych projektów finansowanych z malborskiego budżetu obywatelskiego 2022. Realizatorem jest Malborskie Centrum Kultury i Edukacji. Był to kolejny tego lata seans, ale inny od poprzednich, bo projekcja została połączona z muzyką, tak jak to bywało ponad sto lat, gdy filmy nie miały dźwięku.