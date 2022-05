Malbork. Ciało mężczyzny znaleziono w Nogacie. Śledczy badają, co mogło się stać

Do makabrycznego odkrycia doszło wczesnym popołudniem we wtorek przy lewym brzegu Nogatu, od strony gminy Malbork.

- Około godz. 12.30 oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji odebrał zgłoszenie o odnalezieniu martwego mężczyzny w pobliżu oczyszczalni ścieków. Osoba, która tam przebywała, zauważyła ciało pływające w zaroślach – mówi asp. Sylwia Kowalewska, oficer prasowy KPP Malbork.

Na pomoc zostali wezwani strażacy z JRG Malbork, którzy wydostali ciało mężczyzny na brzeg. Policjanci pracowali na miejscu pod nadzorem prokuratora. Śledczy ustalili, że śmierć poniósł 32-letni mieszkaniec powiatu malborskiego. Ale jak do tego doszło i dlaczego - to będą dokładnie wyjaśniać. Prokurator zarządził przeprowadzenie sekcji zwłok, by ustalić bezpośrednią przyczynę śmierci 32-latka.

- Wstępnie wykluczono udział osób trzecich – mówi asp. Sylwia Kowalewska.