Malbork. Ciepło drożeje od 1 kwietnia. Aż się zimno robi od tłumaczenia ECO, bo sytuacja geopolityczna bardzo wpływa na rynek energetyczny Anna Szade

To zła wiadomość dla malborczyków, bo od 1 kwietnia 2022 r. zapłacą o ok. 30 proc. więcej za ogrzewanie i ciepłą wodę. Jak tłumaczy ECO Malbork, przy obecnych cenach uprawnień do emisji dwutlenku węgla, dostępności i cen surowców opałowych, kosztów usług, ta podwyżka była nieunikniona. Sytuacja geopolityczna nie sprzyja producentom energii, a to oznacza, że opłaty wkrótce jeszcze mogą wzrosnąć.