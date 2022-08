Malbork-Cisy. Przebudowa drogi krajowej nr 22. Powstaje ścieżka rowerowa, a kierowcy jeżdżą już po częściowo nowej jezdni

Coraz bardziej przy DK 22 od Malborka do skrzyżowania z drogą powiatową w Cisach wyłania się ścieżka pieszo-rowerowa. To jest coś, o co od wielu lat apelowali mieszkańcy okolicznych miejscowości. W nieporównywalnie lepszych, bezpiecznych warunkach będą mogli dotrzeć do Malborka. Asfaltowa droga rowerowa powstaje w sporej odległości do jezdni, nie będzie już więc trzeba chodzić poboczem obok samochodów.

To tylko jeden z elementów (ale bardzo ważny) inwestycji, która obejmuje odcinek ok. 1,4 km między Malborkiem a Cisami. Głównym celów jest budowa nowej jezdni przystosowanej do dużych nacisków oraz kanału technologicznego wzdłuż drogi. Przebudowa tego odcinka kosztuje ok. 9,9 mln zł i ma potrwać do listopada 2022 r. Prace wykonuje firma Strabag.