Malbork. Co z mieszkaniami na wynajem przy ul. Zakopiańskiej? Spółka skupiająca 19 samorządów z Pomorza przedstawiła plany

W Malborku lokalizacja znana jest od dawna, bo to grunty należące do Skarbu Państwa przy ul. Zakopiańskiej, od lat wykorzystywane przez dzierżawców na uprawy rolne. Kilkanaście hektarów zostało już wydzielonych i z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa trafiło do KZN, który – zgodnie z zapowiedziami, przekaże je do pomorskiego SIM, powiększając kapitał spółki.