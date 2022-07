Malbork. Cukier zniknął ze sklepowych półek i nie ma nawet pudru. Co się dzieje? Trwa sezon na przetwory, ludzie boją się też wzrostu cen

Czy ktoś wyobrażał sobie, że będzie, jak w PRL, biegał po sklepach „za cukrem”? Takie rzeczy znane są z kultowej komedii „Poszukiwany, poszukiwana”.

Bo na przykład w jednym sklepie na półkach po rocznym leżeniu cukier ma 80 proc. cukru w cukrze, a w drugim sklepie ma 90 proc. cukru w cukrze, a sacharyna to ma w ogóle 500 proc. cukru w cukrze – tłumaczył profesor Marysi o celu swoich „badań”.

Współcześnie nikt takich „eksperymentów’” nie prowadzi, ale ma za to na przykład owoce na działce, bo lipiec to czas robienia przetworów na zimę. Ludzie wędrują więc od sklepu do sklepu, a tam puste półki lub palety, zależy od powierzchni. Sprawdzamy w punktach sprzedaży oddalonych od siebie o kilkaset metrów. W osiedlowym samie pusto na półce, gdzie zwykle stał torebki. Po chwili pojawia się ekspedientka z pięciokilogramową porcją. Od razu wyciągają się ręce po jeden kilogram, po chwili znów jest pusto.

W jednym z marketów na palecie nie ma ani jednego kryształka. „Wyszedł” nawet puder.