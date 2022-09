Malbork. Cukrownia tuż-tuż przed kolejną kampanią. Miejscowy zakład ma przerobić 1 mln ton buraków

- Długość kampanii w Cukrowni Malbork przewidziano na 108 dni, co sprawi, że będzie jedną z dłuższych w historii tego zakładu. Cukrownia planuje w tym czasie przerobić ok. 1 mln ton buraków cukrowych. Warte podkreślenia jest to, że w tym roku fabryka prowadzi swoją 141 kampanię, pierwsza początek miała w 1882 roku - informuje KGS S.A.

Dla porównania poprzednia kampania w liczbach: