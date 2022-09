Malbork. Ćwiczenia straży pożarnej w galerii Dekada. Pożar i wypadek z udziałem kilkunastu osób na parkingu podziemnym

Każda taka symulowana akcja pomaga strażakom doskonalić swoje umiejętności, ale też ma duże znaczenie dla usprawniania działań prowadzonych przez różne służby. W ćwiczeniach w Dekadzie wzięli udział ratownicy z PSP Malbork, OSP Stare Pole i Wojskowej Straży Pożarnej z 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego, członkowie stowarzyszenia Adiutare zajmującego się ratownictwem medycznym oraz policjanci. Rolę pozorantów odegrali wolontariusze – młodzież nie tylko z malborskich szkół.

Scenariusz zakładał wybuch pożaru w parkingu podziemnych galerii Dekada przy al. Rodła.

- Ochrona obiektu ugasiła pożar przed dojazdem zastępów. Natomiast po tym, jak został uruchomiony alarm, grupa 12 osób znajdujących się w galerii zeszła do parkingu podziemnego. Mogli wyjść innymi drogami ewakuacyjnymi, ale jednak wybrali tę prowadzącą przez parking. Jeden z kierowców, który chciał wyprowadzić samochód, wjechał w tę grupę – wyjaśnia kpt. Andrzej Lewna, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Malborku, który kierował ćwiczeniami.

Strażacy musieli dokonać triażu osób poszkodowanych, czyli ocenić, kto ma najpoważniejsze obrażenia. Następnie po udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy przetransportowano rannych do specjalnego ustawionego namiotu, a stamtąd do karetki pogotowia. Ratownicy przewieźli poszkodowanych na izbę przyjęć malborskiego (faktycznie karetka podczas ćwiczeń pojechała z pacjentami do lecznicy.

Scenariusz zakładał również lądowanie śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.