Malbork. "Czwartki Lekkoatletyczne" po raz pierwszy. Co tydzień będą organizowane kolejne zawody

"Czwartki Lekkoatletyczne" w skali kraju są bardzo popularnymi zawodami, których celem jest zachęcenie dzieci do aktywnego trybu życia, uprawiania tej dyscypliny sportu, a w dalszej kolejności wyłanianie talentów. W Malborku ten cykl jest nowością. Do tej pory mieszkańcy naszego powiatu jeździli do Sztumu, teraz mają bliżej, bo wszystkie spotkania odbędą się na Stadionie Miejskim przy ul. Toruńskiej.