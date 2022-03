Malbork. Czy elektroniczne rozkłady jazdy na dworcu kolejowym znów będą działać? Były przydatne podróżnym

- Wyświetlacze z rozkładem jazdy w budynku dworca w Malborku nie działają już kilka tygodni - mówił nam w lutym mieszkaniec Malborka. - Co prawda, w pobliżu są papierowe rozkłady, ale mamy XXI wiek, ludzie już się przyzwyczaili do elektronicznej tablicy przy kasach biletowych, która zresztą jest przydatna, gdy podróżny stoi w kolejce po bilet i śpieszy się na pociąg. Z tego, co słyszałem, to sprawę powinny załatwić PKP Polskie Linie Kolejowe, a nie ludzie od kolejowych nieruchomości, mimo że tablice znajdują się wewnątrz budynku.