Malbork. Darmowa komunikacja w mieście to już nie pobożne życzenie. Radni zgodzili się, by bilety zniknęły z autobusów MZK od 1 lipca

Jak przyznał Dariusz Rowiński, zastanawiał się nad terminem wprowadzenia tego rozwiązania pod obrady Rady Miasta. Właściwie nie wiadomo, dlaczego akurat teraz burmistrz zaproponował, że z autobusów MZK znikną bilety.

- Chyba dlatego, że wkrótce są wybory samorządowe – radny sugerował, że obecny burmistrz zyska powszechny aplauz dzięki tej decyzji.

Włodarz jednak zaprzeczył.

Gdyby miało się to wiązać z wyborami, to nie byłoby to wprowadzone na 1,5 roku przed wyborami, ale tuż przed nimi – odpowiedział burmistrz Marek Charzewski.