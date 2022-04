Malbork. Dawny cmentarz za Szpitalem Jerozolimskim cały czas się zmienia. Metamorfozie przyjrzeli się radni. Co z nazwą dla tego terenu? Anna Szade

Prace prowadzone na dawnym cmentarzu za Szpitalem Jerozolimskim to jedno z zadań programu rewitalizacji „Malbork na plus”. Ten zielony obszar ma przejść delikatną metamorfozę, by lepiej służył mieszkańcom. Ostatnio inwestycji doglądali radni. Co z nazwą?