Malbork. Dawny "Dołek" przechodzi remont. Plan najemcy? To ma być powrót do najlepszych tradycji tego miejsca

Urząd Miasta podpisał umowę najmu ze zwyciężczynią przetargu. Jako jedyna przystąpiła do niego Wioletta Bartecka z Malborka i wygrała.

Na razie trudno powiedzieć, kiedy nad drzwiami pojawi się nowy szyld, zapraszających gości do wejścia.

- Trudno najemcę zobowiązywać terminem, ponieważ w planie jest spora przebudowa. Pani przedstawiła nam jej projekt i zleciła wykonanie. Tam trzeba nie tylko na nowo ułożyć instalację elektryczną, ale też od podstaw zorganizować kuchnię, bo to ma być restauracja. A to wymaga czasu i uzgodnień, choćby ze służbami sanitarnymi – słyszymy od wiceburmistrza Wilka.

Cała koncepcja przyszłego lokalu, która była elementem postępowania przetargowego, opiera się na działalności gastronomiczno-usługowo-rozrywkowej. Na pewno ucieszą się ci, którzy przed laty korzystali tam z restauracyjnej oferty, bo ona jest w planie. Ponieważ do zagospodarowania jest spora powierzchnia, bo 629,4 m kw., znajdzie się także miejsce na kawiarnię, ale i pub na górnym poziomie i parkiet na działalność rozrywkowo-taneczną na poziomie dolnym.