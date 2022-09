Malbork. Diety radnych miejskich do poprawki. Przewodniczący Rady: "Będą sprawiedliwe"

Kiedyś stracić 50 zł, to było coś. Taka kara za każdą nieobecność została wpisana do uchwały Rady Miasta Malborka w sprawie zasad ustalania diet dla radnych, którą przyjęto 31 marca 2005 r.

Zasada wciąż obowiązuje taka sama, ale dotkliwość jest już dużo mniejsza. 17 lat temu, gdy chleb kosztował 1,29 zł, za 50 zł można było kupić prawie 39 bochenków, przy obecnej średniej cenie 4,80 zł, to tylko 10,5 bochenka.

Oczywiście, gdy mowa o dietach radnych, nie chodzi tu absolutnie o ich sposób odżywiania. Ale nie jest to również wynagrodzenie, nie jest więc po to, by radny się z tych publicznych pieniędzy utrzymywał. Ma stanowić jedynie ekwiwalent utraconych korzyści, jakich nie uzyskuje w związku z wykonywaniem mandatu na przykład z tytułu przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej czy ewentualnej utraty wynagrodzenia za pracę.