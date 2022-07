Malbork. Diety samorządowców powinny być obniżane za nieobecności i brak zaangażowania? Edward Orzęcki: "Radny nie może być jak wazon"

Skrytykował tych, którzy albo są nieobecni ciałem, albo… duchem.

To nie ma sensu być w tej radzie, tylko po to, by „na waciki” brać. Głosu się nie zabiera, tylko się siedzi i albo się macha ręką, albo się nie macha, a potem idzie do domu. Kto zgodził się być radnym, powinien wiedzieć, co to znaczy być przedstawicielem mieszkańców. Pracujemy na różnych komisjach, a nie po to, by na sesjach robić za wazon, bo to nie ma sensu – uniósł się radny Orzęcki.