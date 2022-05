Malbork. Dlaczego bulwar nad Nogatem pod wiaduktem kolejowym jeszcze nie jest gotowy? Czytelnik poprosił o rozwiązanie tej zagadki

Remont bulwaru im. Macieja Kilarskiego w Malborku rozpoczął się 21 miesięcy temu. Początkowo mowa była o odcinku od wiaduktu kolejowego do końca kąpieliska , bo taki odcinek przewidywał projekt dofinansowany z unijnego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 . Im bardziej widoczne były efekty tej metamorfozy, tym widać było większy kontrast z pozostałymi fragmentami promenady. Włodarze podjęli więc decyzję: robimy wszystko, czyli również odcinek między wiaduktem a mostkiem nad Kanałem Juranda i od miejskiej plaży do zjazdu z ul. Bażyńskiego .

Czytelnik: „Pod mostem kolejowym można skręcić nogę”

Od decyzji o zwiększeniu zakresu remontu bulwaru do realizacji droga daleka. Dlatego mieszkańcy zaczęli się już denerwować. Bo choć promenada to wciąż plac budowy, to jednak przez niemal cały czas trwania inwestycji odbywają się tam spacery. Dlatego ludzie widzą, że sprawa tym jednym miejscu strasznie się ślimaczy.