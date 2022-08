Malbork. Do kogo należą chłopięce ubrania znalezione na Kąpielisku Miejskim? Policja prosi o informacje w tej sprawie

Późnym wieczorem w piątek (5 sierpnia) do dyżurnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zadzwonił zaniepokojony dozorca Kąpieliska Miejskiego przy ul. Wileńskiej w Malborku, który zauważył na pobliskiej ławce pozostawione dziecięce ubrania.

To buty, skarpetki, spodenki, koszulka, czapka z daszkiem, które mógł zostawić chłopak, choć wyglądało to tak, jakby ktoś się rozebrał i wskoczył do rzeki. Policja prosi o pomoc w ustaleniu, do kogo należały.

Informacje można przekazać osobiście, zgłaszając się do Komendy Powiatowej Policji w Malborku przy ul. Gen. de Gaulle’a 3, telefonicznie, dzwoniąc pod dostępny całodobowo numer telefonu 47 74 22 822 lub numer alarmowy112.