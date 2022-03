Malbork. Dobry start w Aquathlon Rumia 2022. Leon Ziniewicz wygrał w kategorii juniorów po zaciętej walce

Aquathlon Rumia został już po raz dwunasty zorganizowany przez Polski Związek Triathlonu, UKS Tri- Team Rumia oraz MOSiR Rumia. Rywalizacja w dyscyplinie składającej się z pływania i biegania jest dobrą formą przetarcia przed sezonem triathlonowym.

Uczestnicy imprezy, która odbyła się w minioną sobotę (26 marca) i miała rangę pierwszej rundy Grand Prix Polskiego Związku Triathlonu w Aquathlonie, startowali na 25-metrowej pływalni oraz na bieżni tartanowej. W zależności od kategorii wiekowej do przepłynięcia było od 50 do 800 metrów, a do przebiegnięcia od 200 do 5000 m.