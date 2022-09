Malbork. Dodatek węglowy będzie wypłacany, bo do miasta trafiły pieniądze na ten cel. Kto nie złożył wniosku, ma czas do 30 listopada

Radni chcieli wiedzieć, ile do tej pory mieszkańcy złożyli wniosków do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który zajmuje się wypłatą dodatku węglowego.

Licząc pi razy oko, jeśli jest to ponad 6 mln zł, a dodatek ma wynosić 3000 zł, to ok. 2000 wniosków zostanie zrealizowanych i pieniądze przekazane – przeliczał radny Adam Ilarz.