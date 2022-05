Malbork. Dom dla kobiet doświadczających przemocy powstanie na Piaskach. Teen Challenge ogłosił termin rozpoczęcia inwestycji

Ten dzień oddział Chrześcijańskiej Misji Społecznej Teen Challenge w Malborku zapamięta na długo. Trudno się dziwić, to poważna inwestycja.

- To już nie tylko marzenie. To się dzieje naprawdę. 23 maja o godz. 9 rozpoczynamy w Malborku budowę domu dla kobiet dotkniętych przemocą – ogłosiła Małgorzata Robaczek, prezes malborskiego oddziału Teen Challenge.

Ta część miała kosztować co najmniej 150 tys. zł.

Na chwilę obecną mamy uzbieraną większość kwoty, która będzie nam potrzebna na wykonanie fundamentów, czyli pierwszy etap prac. Potrzebujemy jeszcze ok. 20 tys. zł – informuje Małgorzata Robaczek.

Te pieniądze pochodzą w sporej części z prywatnych datków oraz m.in. aukcji prowadzonych na Facebooku w grupie Dom dla kobiet dotkniętych przemocą - licytacje charytatywne.

- Dziękujemy każdemu darczyńcy za dotychczasowe wsparcie. Dzięki wam to będzie nasze wspólne dzieło – przyznaje Małgorzata Robaczek.