Malbork. Dom dla kobiet i dzieci, które doświadczyły przemocy rośnie na Piaskach. Ale pieniędzy na budowę wciąż brakuje. Każdy może pomóc

Stowarzyszenie Teen Challenge z Malborka dzieli się w mediach społecznościowych postępami prac na budowie domu dla kobiet i dzieci dotkniętych przemocą. Inwestycja powstaje na Piaskach, już widać pierwsze efekty, bo pojawił się labirynt fundamentów pod przyszły budynek.

Dom dla kobiet i dzieci rośnie. Wszystko wskazuje na to, że do końca lipca będą wykonane fundamenty. To miejsce, gdzie spełniają się marzenia. Dziękuję za to, że jesteście z nami, że nas wspieracie i wierzę, że razem zbudujemy ten dom – mówi Małgorzata Robaczek, prezes malborskiego oddziału stowarzyszenia Teen Challenge.