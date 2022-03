Malbork. Dotacje z miejskiej kasy na ratowanie zabytków. Wnioski od zainteresowanych będą przyjmowane do 30 kwietnia Anna Szade

Do 30 kwietnia 2022 r. można składać w Urzędzie Miasta Malborka wnioski o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, które są wpisane do rejestru zabytków województwa pomorskiego lub ujętych w miejskiej ewidencji. Do podziału jest 100 tys. zł.