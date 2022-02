Malbork. Dowód osobisty można wymienić w Urzędzie Miasta tylko po wcześniejszym umówieniu się. Plus jest taki, że nie czeka się w kolejce

Urząd Miasta Malborka od poniedziałku wraca do normalnej pracy. Nie będzie ograniczeń

Jak nam wcześniej tłumaczyli urzędnicy, obsługa jednej osoby trwa określony czas, nie da się tej procedury przyspieszyć ani skrócić. Dlatego, by nie tworzyły się kolejki albo niektórzy nie odchodzili z kwitkiem, wprowadzono system umawiania się. To trochę jak u lekarza, do którego zwykle nie idzie się w ciemno.

Wystarczy więc zadzwonić pod nr tel. 55 629 04 15 i zarezerwować konkretny dzień i godzinę. Biuro Dowodów Osobistych jest dostępne w godzinach pracy urzędu: