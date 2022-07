Malbork. Droga krajowa nr 22 jeszcze poczeka na przebudowę. Miasto odmówiło uzgodnień warunków oddziaływania inwestycji na środowisko

Zadanie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku nazwane zostało „Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Malbork-Królewo”. Dotyczy jednak miejskiego odcinka od skrzyżowania al. Rodła z ul. Mickiewicza i dalej, aż do granicy miasta.

To wszystko, co może wywoływać skutki środowiskowe, zawiera specjalny raport, który ma nie tylko przewidywać to oddziaływanie przyszłej inwestycji na otoczenie, ale również proponować rozwiązania, które tę ingerencję w bezpośrednie sąsiedztwo choć nieco złagodzą. Zgodnie z obowiązującą procedurą, poprzedza to uzyskanie przez inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia drogowego, którą wydaje burmistrz Malborka. Włodarz, m.in. na podstawie przedstawionego raportu, oceniał oddziaływanie trasy na otoczenie, przez które ona przebiega.

