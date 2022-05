Malbork. Dron miał badać dym z kominów. Czy ten "postrach kopciuchów" jest używany w walce o jakość powietrza?

Czystość powietrza w Malborku aktualnie zła nie jest. Można to sprawdzać na bieżąco dzięki 6 czujnikom powietrza, kupionym w 2020 r. w ramach budżetu obywatelskiego. Za nieco ponad 14,5 tys. zł zainstalowane zostały we wszystkich częściach miasta. Aktualnie wszystkie świecą się na zielono, potwierdzając, że jest znakomicie. Zresztą można to samemu sprawdzić TUTAJ.