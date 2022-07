Malbork. Dron polata nad kominami w mieście i wyłapie największych trucicieli? Magistrat zapewnia, że ma taki plan

Dron jest w Malborku od końca 2021 r. Na razie… leży. Strażnicy miejscy dopiero co zdobyli uprawnienia, by korzystać z tego sprzętu i, jak to określił wiceburmistrz Jan Tadeusz Wilk, „musieli zdać egzamin z latania”, by w ogóle móc oderwać go od ziemi. Teraz to możliwe i mają mieć oko na miasto. Czy także pod kątem dymiących kominów? Na takie wykorzystanie dronów decyduje się wiele ośrodków w całej Polsce.

Nasz dron jest wyposażony w szereg urządzeń, ale nie ma tego, który przeprowadzi analizę dymu – przyznaje Jan Tadeusz Wilk w rozmowie z nami.