Malbork. Duże kolejki na stacjach paliw to skutek fałszywych informacji. Prezes Orlenu zapewnia, że benzyny i oleju napędowego nie zabraknie

Aktualizacja - 25.02.2022 r.

Skutki czwartkowego oblężenia stacji paliw, do którego doszło w całym kraju, widać w piątek. W Malborku do południa nie było - co prawda - kolejek, ale w związku ze zwiększonym popytem wzrosły też ceny. Benzyna 95 w ciągu kilkunastu godzin, od godz. 19 w czwartek do godz. 11 w piątek, podrożała od 12 do 40 groszy - w zależności od stacji. W tym samym okresie cena za olej napędowy podskoczyła od 12 do 30 groszy. Ceny LPG utrzymały się na podobnym poziomie.

Mieszkańcy Malborka w czwartkowy wieczór w mediach społecznościowych informowali, jak rozwijała się sytuacja. Zdarzało się, że w jednej chwili paliwo drożało o 50 groszy. Były stacje, gdzie za benzynę i olej napędowy trzeba było zapłacić 6,50 zł.