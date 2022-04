Malbork. Działania na małą skalę mają pokazać, że miasto jest wspólne. Wszystko w ramach projektu, którego celem jest strategia rozwoju Anna Szade

W środę pilotażowe wspólne tworzenie bajek w Skansenie Rzemiosł. W sobotę przy Szkole Łacińskiej spotkanie miejskich ogrodników Radosław Konczyński

Nowoczesne miasto to takie, w którym mieszkańcy czują się współgospodarzami. Już niedługo będzie taka możliwość, bo w ramach jednego z projektów realizowanych w Malborku będzie można aktywnie włączyć się w takie działania. Na dwa wydarzenia w ramach „KAIRÓS - Heritage as Urban regeneration” dofinansowanego z Programu URBACT III 2014- 2020 zaprasza burmistrz Marek Charzewski. Jedno to tworzenie bajki opartej na lokalnym dziedzictwie, drugie - to wspólne tworzenie zielonych skwerów.