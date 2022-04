Malbork. Działka przy ul. Wałowej od lat jest przedmiotem sądowego sporu między miastem a przedsiębiorcą. Wkrótce będzie finał?

To jedna z tych historii, które w Malborku ciągną się latami. Wszystko zaczęło się w 2018 r. Wówczas burmistrz skorzystał prawa pierwokupu wobec nieruchomości u zbiegu ul. Wałowej i Głównej. Firma, która była właścicielem, miała tam stawiać hotel, ale ostatecznie zmieniła zdanie, więc włodarz zdecydował, że parcela z widokiem na zamek może się w przyszłości dobrze sprzedać. Rada Miasta przy sprzeciwie opozycji wyraziła zgodę na tę transakcję, która kosztowała podatników ok. 2,5 mln zł.

Od początku było wiadomo, że działkę od firmy wcześniej dzierżawił prywatny podmiot. Prowadził tam od lat sezonowy parking. Jak nam tłumaczono w magistracie, dzierżawca uznaje, że umowa, którą zawarł z poprzednim właścicielem, ma obowiązywać do 2035 r. Malborskie władze to kwestionują, uznając, że powinny mieć prawo dysponować majątkiem miasta.

Strony sporu spotkały się na sali rozpraw. Sąd Rejonowy w Malborku wydał wyrok w tej sprawie 19 października 2020 r., nakazując przedsiębiorcy wydanie nieruchomości miastu i obciążył go kosztami postępowania.