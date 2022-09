Malbork. Dziecko stało na parapecie, bo czekało na mamę. Policjant zapobiegł wypadkowi

Emocje zdążyły już trochę opaść, bo – jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Malborku – do tej sytuacji doszło późnym popołudniem w piątek (9 września). Przechodniów na ul. Konopnickiej zaniepokoił widok chłopca stojącego na parapecie w otwartym oknie w jednym z budynków. Strażacy po dotarciu na miejsce zaczęli rozstawiać skokochron. Jednocześnie jeden z nich razem z policjantem pobiegli na górę.

- Kiedy sierż. Karol Siwik zobaczył dziecko na parapecie, natychmiast razem ze strażakiem ruszyli na drugie piętro tego budynku. Funkcjonariusze bez problemu dostali się do mieszkania, jednak pokój, w którym znajdowało się dziecko, był zamknięty na klucz – relacjonuje st. asp. Sylwia Kowalewska, oficer prasowy KPP Malbork.

Policjant wyważył drzwi do pokoju i zdjął chłopca z parapetu. Szybko okazało się, że to mama zamknęła 9-latka w pokoju. Jak tłumaczyła policjantom, zrobiła to, bo nie chciała, żeby mu coś się stało podczas jej nieobecności. Musiała wyjść z mieszkania na kilka minut.