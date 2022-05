Malbork. Dzięki darmowym przejazdom znikną komunikacyjne białe plamy? MZK chce zmian w siatce połączeń, ale nie wszędzie się wciśnie

Darmowa komunikacja w Malborku. Przybędzie połączeń?

Jak będzie to wyglądało w praktyce, nikt na etapie przygotowań nie był w stanie powiedzieć. Wszystko w rękach, a raczej w nogach, mieszkańców. Jeśli skierują swoje kroki na przystanki autobusowe, a nie parkingi i do garaży, gdzie parkują ich auta, to autobusy najpierw się zapełnią, a potem… będzie ich za mało.

Taki scenariusz byłby idealny z punktu widzenia całego miejskiego ekosystemu: mniej byłoby aut na ulicach, a więc zmalałaby też ilość spalin, nie trzeba byłoby też wygospodarowywać nowych miejsc do parkowania czterech kółek. Ale by ten obrazek stał się rzeczywistością, potrzeba potrzeba przede wszystkim pieniędzy i szacowane na obecną chwilę kwoty mogą okazać się za małe.