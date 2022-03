Malbork. Dzień Otwarty w ZSP 3 cieszył się dużym zainteresowaniem. Około pół tysiąca gości z podstawówek

Podczas wydarzenia zorganizowanego w poniedziałek (21 marca) nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku w ciekawy sposób przedstawili ofertę placówki, by część ze zwiedzających przyciągnąć do „trójki” od września.

Atuty ZSP 3 Malbork na miejscu i za granicą

Jednym z tych atutów jest szansa wyjazdu na zagraniczne staże zawodowe dzięki unijnemu dofinansowaniu, które „trójka” pozyskuje od wielu lat, a jako placówka doświadczona w tym zakresie i doceniana ma już zapewnione dotacje na kolejne lata. Wartość dotychczasowych dofinansowań wynosi ok. 1 mln euro.

Szkoła informuje, że podczas Dnia Otwartego ósmoklasiści zapoznali się z działalnością edukacyjną, bazą dydaktyczną oraz licznymi atutami szkoły. Była to także okazja do przybliżenia dodatkowej oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

Turniej, który przybliżył innowację pedagogiczną

W ramach Dnia Otwartego odbył się również I Drużynowy Turniej w League of Legends, do którego zgłosiło się 8 drużyn ze szkół podstawowych i średnich powiatu malborskiego. Został zorganizowany dzięki dofinansowaniu z Malborskiego Budżetu Obywatelskiego Junior i jednocześnie był okazją do zaprezentowania jednej z innowacji pedagogicznych w ZSP 3, jaką jest e-sport i tworzenie gier komputerowych.