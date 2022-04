Malbork. Dzień Ziemi w Szkole Podstawowej nr 1. Uczniowie musieli wykazać się sprawnością i wiedzą

W środę (27 kwietnia) w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 od rana odbywał się turniej uczniów zorganizowany z okazji Dnia Ziemi. Najpierw do rywalizacji przystąpili uczniowie klas siódmych i starszych. Drużyny "sportowe" musiały wykazać się na torze przeszkód i sprostać wyzwaniom wymagających precyzji. Za każdą konkurencję zespoły zbierały punkty.

Potem do boju na wiedzę ruszyły reprezentacje klas uczestniczące w quizie. Pytania przygotowane przez nauczycielki dotyczyły biologii, geografii, chemii, ale nie mogło zabraknąć ekologii. Młodzież musiała dopasować odpady do rodzaju pojemników, do których powinno się je wrzucać. Na koniec dla każdego były dyplomy, a zwycięzcy mogli liczyć na dobrą ocenę w dzienniku.

W formie zabawy nauczyciele "jedynki" tego samego dnia zorganizowali obchody Dnia Ziemi także dla uczniów młodszych klas.

Przypomnijmy, że Idea obchodów Dnia Ziemi została zapoczątkowana w 1970 r. przez amerykańskiego senatora Gaylorda Nelsona. Jak przypomina rządowa strona gov.pl, zdarzeniem, które przyczyniło się do zainicjowania tego święta, była katastrofa ekologiczna ze stycznia 1969 r., do której doszło u wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Według wstępnych szacunków, z uszkodzonej platformy wiertniczej wyciekło do oceanu kilkaset tysięcy galonów ropy, co doprowadziło do śmierci tysięcy ptaków, delfinów oraz innych morskich zwierząt, a także dewastacji środowiska na wiele lat.