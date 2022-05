Malbork. Egzamin ósmoklasisty 2022 na finiszu. Przed językiem angielskim byliśmy w Szkole Podstawowej nr 9

Mijają trzy intensywne dni dla uczniów klas ósmych "podstawówek". Wielu z nich szło w tym tygodniu do szkół w sporym stresie, ale o ile trochę bali się języka polskiego we wtorek (24 maja), bardzo - matematyki w środę (25 maja), to w czwartek (26 maja), na zakończenie cyklu sprawdzianów, atmosfera była już dużo mniej napięta. Bo egzamin z języka obcego zawsze jest odbierany przez ósmoklasistów jako ten najłatwiejszy. Zwykle wybierają angielski i tak było m.in. w Szkole Podstawowej nr 9 w Malborku.

W "dziewiątce" uczniowie ósmych klas pisali głównie w sali gimnastycznej oraz holu. Z jednej strony było więc raźniej w tak dużych grupach (mimo że każdy zmaga się z egzaminem indywidualnie), a z drugiej - jakby dodawało powagi całej sytuacji.

Egzamin z angielskiego rozpoczął się o godz. 9. Na rozwiązanie zadań uczniowie mieli 90 minut. Osobom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas mógł być przedłużony o 45 minut. To m.in. sprawdzian znajomości słownictwa związanego z edukacją, pracą, życiem prywatnym, podróżowaniem czy zakupami. Z angielskiego uczniowie mogą zdobyć maksymalnie 55 punktów do całego egzaminu ósmoklasisty (potem punktacja liczy się przy naborze do szkół ponadpodstawowych): 34 pkt za zadania zamknięte, 21 pkt za zadania otwarte.