Malbork. Ekrany akustyczne przy drodze krajowej nr 22 zasłonią miasto i zamek? Wciąż nie ma rozstrzygnięcia, przez co przebudowa się oddala

Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku przygotowuje się do inwestycji w Malborku. Obejmuje przebiegającą przez miasto al. Rodła od skrzyżowania z ul. Mickiewicza i całą al. Wojska Polskiego. I właśnie to, że droga krajowa nr 22 przebiega przez środek miasta, stanowi nie lada wyzwanie.

Nie chodzi wyłącznie o rozwiązania projektowe, choć i do nich jest dużo uwag, bo prawdopodobnie nie zostaną rozwiązanie wszystkie problemy, z jakimi na co dzień boksują się kierowcy. Mowa choćby o zjeździe w ul. Daleką, ale też wymarzoną przez zmotoryzowanych dwujezdniową trasę do rogatek miasta, czego drogowcy nie przewidują.

Ale jest też bardzo ważny aspekt dotyczący środowiska naturalnego. Bo taka krajówka to dla całej natury samo zło. Może być źródłem wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, nie tylko powietrza, ale też wód czy gleby. To również hałas, którego źródłem są sznury samochodów.

To wszystko, co może wywoływać skutki środowiskowe, zawiera specjalny raport, który ma nie tylko przewidywać to oddziaływanie przyszłej inwestycji na otoczenie, ale również proponować rozwiązania, które tę ingerencję w bezpośrednie sąsiedztwo choć nieco złagodzą.